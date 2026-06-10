Spasitel Magyar dělá, co může, a jeho Maďarům se to zatím líbí
Nový premiér vládne zemi skoro půl roku a šíří kolem sebe optimismus
„Zajímá mě, jaký bude, když je teď premiér,“ říká padesátiletý Ferenc Végh, proč v krásném zářijovém odpoledni stojí na náměstí města Veszprém, pár kilometrů od Balatonu, pod zatím prázdným pódiem. Za půl hodiny má dorazit předseda maďarské vlády, který porazil neporazitelného Viktora Orbána, Péter Magyar. Zvědavost je namístě a pan Végh není zdaleka jediný, komu ta otázka vězí v hlavě. Magyar již skoro půl roku vládne zemi, už to není vyzyvatel a kritik, je to držitel skoro absolutní moci a v této roli se teď poprvé ukáže na veřejném mítinku.
Během své dvouleté cesty k moci, kdy Magyar bez ustání objížděl Maďarsko a přesvědčoval spoluobčany, že nabízí lepší budoucnost než zbytnělá státostrana Fidesz cílící na páté volební vítězství v řadě a 20 nepřetržitých let u kormidla, to byl zachmuřený muž. Na sociálních sítích – když letěl helikoptérou, pádloval na Dunaji, nechal se drkotat koňským povozem – ukazoval palec nahoru a usmíval se. Ale na pódiích byl veselý jen zřídka a davům, které měl naprosto na své straně, se nepodbízel. S vážnou tváří řečnil nebo odhodlaně mával ohromným maďarským praporem. Pro neznalce maďarské politiky a jejího jazyka, plného patosu, básní, masových průvodů a hodinových proslovů, to mohlo být komické.
Skeptici o novém premiérovi říkají, že je populista. On sám se tohoto označení neštítí. A jako správný populista (nebo prostě chytrý politik) koncem srpna ohlásil, že mu „chybí setkání s lidmi“ a že opět vyráží na svou okružní cestu po zemi. Pro první zastávku si vybral právě Veszprém, symbolické město maďarské historie, kde na něj teď Ferenc Végh spolu s několika stovkami podporovatelů a zvědavců čeká na sluníčku.
V jednu chvíli se dav začne vlnit a lidé se otáčejí. Takže jedna věc se nezměnila: Magyar pořád na své řečniště prochází davem, zdraví se s lidmi, jen v doprovodu dvou ustaraně se tvářících členů ochranky. Pak na pódium vystoupí den neholený, ale dobře naložený muž. Zachmuřenost je pryč, nahradil ji humor. Ani úvodní omluva shromážděným, že „změna režimu“, kterou před volbami sliboval, nejde tak rychle, jak by si představovali, není pronesená s plnou vážností.
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