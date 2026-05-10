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Zahraničí5. 10. 202615 minut

Fico si poradí. Rozumí Slovákům a je to vůdce

V rodném městě slovenského premiéra Topoľčanech mnozí voliči Smeru vědí, kdo může za problémy země. A Robert Fico to prý rozhodně není.

Ivana Svobodová
Slovensko
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Opálená tmavovláska vystupuje z šedého auta a svižným krokem zamíří do obchodu. Cestou přes parkoviště v nákupní zóně Topoľčan prochází kolem řady předvolebních billboardů: současný župan Branislav Becík z Hlasu tady má hned tři – na dvou slibuje silnice, na třetím mosty.

Kandidát na župana Henrich Varga z Týmu Kraj Nitra s podporou téměř celé opozice včetně Progresivního Slovenska nabízí z modrého pozadí víc lékařů.

„Komu věřím? Nejlepší je spoléhat se na sebe. Sliby se slibují a blázni se radují,“ máchne tmavovláska rukou po parkovišti oblepeném tvářemi politiků a političek, kteří chtějí po volbách vést město, kraj, být zastupiteli. Její rozmáchlé gesto obsáhne i reklamní sdělení obchodního řetězce, že „Tesco Topoľčany přináší každý den něco navíc pro celou planetu“. Pobaví ji to. „Všechno je to jen reklama. Na jedné se usmívá prodavačka, na druhé politik.“

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