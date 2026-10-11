Pět českých zpráv
Nová koncepce armády míří na vládu
Tento týden má kabinet Andreje Babiše schválit novou koncepci české armády. Materiál má být střednědobým strategickým výhledem, a nemá jít tedy podle aktérů o seznam nákupů vojenské techniky, které chce český stát realizovat. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč termín schválení potvrdil minulý týden s tím, že následně začne armáda strategii vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu. Koncepce, jejíž vznik vyhlásil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) loni v prosinci, má výhled do roku 2040.
Pokuty za vydírání
Bývalému náměstkovi Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Jiřímu Malému soud za vydírání uložil trest ve výši 50 tisíc korun, Malý vydíral kardiochirurgy Jana Pirka a Ivana Netuku. Bývalý šéf IT oddělení Petr Raška pak má zaplatit 80 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Oba muži vinu odmítají.
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