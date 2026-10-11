0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak Babiš pomohl na svět lídrovi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Agenda11. 10. 20262 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Nová koncepce armády míří na vládu

Tento týden má kabinet Andreje Babiše schválit novou koncepci české armády. Materiál má být střednědobým strategickým výhledem, a nemá jít tedy podle aktérů o seznam nákupů vojenské techniky, které chce český stát realizovat. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč termín schválení potvrdil minulý týden s tím, že následně začne armáda strategii vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu. Koncepce, jejíž vznik vyhlásil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) loni v prosinci, má výhled do roku 2040.

Pokuty za vydírání

↓ INZERCE

Bývalému náměstkovi Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Jiřímu Malému soud za vydírání uložil trest ve výši 50 tisíc korun, Malý vydíral kardiochirurgy Jana Pirka a Ivana Netuku. Bývalý šéf IT oddělení Petr Raška pak má zaplatit 80 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Oba muži vinu odmítají. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články