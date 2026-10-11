Lekce z prezidentovy cesty z Maroka do Černoučku
Vypadalo to jako zatím největší chyba prezidenta Petra Pavla. Rozhodl se, že nepůjde k volbám, protože chtěl být na dovolené v Maroku, kde se konaly automobilové závody. Šlo tedy o akci, kterou nemohl přesunout. Podle zjištění kolegů si řekl, že v obci Černouček téměř nežije, protože působí na Hradě, a tak není třeba, aby volil. Pletl se.
Hlava státu má mimo jiné i symbolickou roli. Vytváří svým jednáním a chováním normy, proto je třeba na ni klást maximální nároky. Pokud sám Petr Pavel opakovaně říkal, že se občané mají voleb účastnit, nemůže se najednou tvářit, že jeho se to netýká.
Za toto rozhodnutí se na něj snesla oprávněná kritika. Co je ale nejdůležitější, kritizovali ho většinou i jeho stoupenci a podporovatelé. Ať šlo o představitele opozičních stran či voliče vyjadřující se na sociálních sítích. Kritizovali ho také komentátoři, kteří jinak jeho chování v politice hodnotí spíše pozitivně.
Fakt, že se nakonec prezident rozhodl letět přes půl světa, aby mohl odvolit, a hned se zase vrátit zpátky, tak nepřináší jen hlas navíc v obci Černouček. Připomíná, proč je třeba být přísný zejména na ty „své“. Pokud se do sebe pouštějí jen znepřátelené tábory, málokdy se cokoli změní k lepšímu. Politici si prostě řeknou, že jsou vůči hněvu veřejnosti imunní, protože jejich voliči jim všechno prominou. A politikům jde jen o ty hlasy.
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