ANO v boji o Senát opět propadá, ztrácí i ve velkých městech
Komunální a senátní volby posílily názor, že Babiš se dá porazit
Pokud chce česká opozice porazit v příštích parlamentních volbách Andreje Babiše, měla by se podívat překvapivým směrem – do Ústí nad Labem. V jednom z nejhůř spravovaných krajských měst se letos na jaře dohodlo sedm opozičních stran včetně STAN, Pirátů, TOP 09, Zelených a místních sdružení, že je třeba odstavit od moci ANO s SPD, a spojily se do uskupení Jedno Ústí. Do pozice lídra postavily nestraníka, kterého našly v osobě ředitele ústeckých Městských služeb. Výsledkem je zisk oslnivých víc než 51 procent hlasů a skvělá pozice pro vedení města.
Ústí nad Labem ale není jediným místem, kde právě skončené komunální volby výrazně promíchaly rozložení sil, a tedy i vyhlídky na nejbližší budoucnost. I v Jihlavě se spojily demokratické strany a dokázaly výrazně porazit ANO a SPD.
I na konkrétních výsledcích ve velkých městech se ukazují trendy z velké politiky. Na vítězné vlně se veze středový, pro téměř všechny aspoň trochu přijatelný STAN. Ten zaznamenal vzestup ve většině krajských měst v čele s Prahou. Babišovo ANO si sice udrželo první pozici ve svých tradičních baštách Plzni, Karlových Varech, Pardubicích, Olomouci, Zlínu a Ostravě, v řadě těchto míst ale zaznamenalo výrazně méně podpory než před čtyřmi lety, takže může mít větší problémy při sestavování koalic.
Otisk velké politiky se ukázal také na výsledcích ODS, která se viditelně vytrácí z vedení velkých měst. V Praze skončili občanští demokraté těsně druzí, slušnou druhou pozici si asi udrží v Pardubicích a silní jsou i v Brně, v žádném z dalších krajských měst se ale kdysi dominantní strana na předních pozicích neobjevuje a padá do pozice řadové partaje, trochu jako Piráti, jen s lepšími auty.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu