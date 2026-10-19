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Astrounat Brázda
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Vyhořelí ze seznamek
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Obálka vydání 43/2026
43/2026 • 19.–25. 10. 2026

Vyhořelí ze seznamek

Nikdy jsme neměli na výběr z tolika partnerů. Přesto je stále těžší nějakého najít

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Obálka vydání 42/2026
Jak Babiš pomohl na svět lídrovi
12.–18. 10. 2026
Daily life in Warsaw Autor: NurPhoto via Getty Images
Vyhořelí ze seznamek
Vyhořelí ze seznamek
Tohle není NE pro hnutí ANO. To je K. O.
Tohle není NE pro hnutí ANO. To je K. O.
Trump odkryl karty. Naše cesty s Amerikou se rozcházejí
Trump odkryl karty. Naše cesty s Amerikou se rozcházejí

Editorial

Mocná síla lásky děsí Roberta Fica

Erik Tabery

České komunální volby posílily prozápadní a vlastně i liberální síly. Třeba se to podaří i Slovensku

Anketa

Některé obce rozhodovaly v referendech o výstavbě větrných elektráren. Odsouhlasil se jen jeden projekt. Proč se nedaří lidem přínos větrných elektráren dobře vysvětlovat?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/despekt

Respekt

Komentář

Tohle není NE pro hnutí ANO. To je K. O.

Erik Tabery

Pro českou scénu je to důležitá zpráva. To nejtěžší ale opozici a její stoupence čeká

Trump odkryl karty. Naše cesty s Amerikou se rozcházejí

Marek Švehla

Spojené státy se snaží donutit Zelenského, aby konečně prohrál

Dotace jako bič na kulturu

Jan H. Vitvar

Jak chce ministr Oto Klempíř zkrotit své kritiky

Marco Rubio nechápe, v čem spočívá velikost Západu

Fareed Zakaria

Silné armády, dobytá území a hromadění peněz to není

Téma

Vyhořelí ze seznamek

Clara Zanga

Nikdy jsme neměli na výběr z tolika partnerů. Přesto je stále těžší nějakého najít

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Politika

Babiš ohlásil katastrofální výsledek, Rakušan se přihlásil k lídrovství opozice

Eva Soukeníková, Kristýna Jelínková, Filip Zelenka, Ondřej Kundra

Proč neuspěli kandidáti vládních stran v boji o Senát a co pomohlo jejich konkurentům

Piráti a Praha sobě čekají, jestli si Starostové vzpomenou, že jsou liberálové

Eva Soukeníková, Filip Zelenka

Budoucí vládu nad hlavním městem zatím dirigují STAN se Spolu. Dvojkoalice se ale nezdá příliš pravděpodobná

V Ústí nasadili svobodu a drzost proti ANO. A drtivě vyhráli

František Trojan

Jak se „šampon“ a „dobroser“ nečekaně dali dohromady a historicky uspěli

Ideologie stranou, všichni proti ANO. Jak si v Brně vypočetli koalici

Kristýna Jelínková

„Město skandálů“ zkouší širokou sestavu, která se má odříznout od minulosti

Zahraničí

Ruská válka na Ukrajině bude brutálnější

Ondřej Kundra

Ukrajinci zastavili postup Rusů na východě, Moskva s pomocí Trumpa zkouší strategii válečných zločinů. Vyhnat miliony lidí z měst a uvrhnout zemi do chaosu

Technologie

Konečně se svět začal umělé inteligence bát stejně jako já, říká dokumentarista  

Dominika Perlínová

Jeho kamarád z dětství pomohl vytvořit AI, i když věděl, že ho tím připraví o práci. Nový film zkoumá hranice lidství

Společnost

Podivné prázdno na horizontu. K zemi šel vysílač Liblice B, nejvyšší stavba Česka

Petr Horký

Dvojice obřích stožárů byla pomníkem zlaté éry rozhlasu, ale do dnešní doby už se nehodila

Českem se brzy ponese šakalí vytí

Tomáš Brolík

Do tuzemské přírody přibyla nová šelma a skoro každý má radost

Věda

Co umí mladá krev. Pokusy naznačují, že „elixír“ zpomalující stárnutí nemusí být jen fantazie

Martin Uhlíř

Američtí vědci ukázali, že mladší organismus dokáže „přeprogramovat“ buňky staršího jedince včetně transplantovaného srdce

Kultura

Na jihlavský festival jezdí i voliči SPD. Nevidím důvod, proč by neměli

Jindřiška Bláhová

S ředitelem přehlídky dokumentů Markem Hovorkou o nejtěžším ze třiceti ročníků, o poťouchlosti Milana Knížáka a chybějících milionech od ministerstva kultury

Kde je doma, to se počítá

Jindřiška Bláhová

Jedním z trendů letošní soutěže českých dokumentů je hledání domova i vlastní minulosti 

Anketa: Čím je pro vás festival dokumentárních filmů v Jihlavě?

Respekt

10 tipů

Jindřiška Bláhová

sovětský šarlatán, ikona true crime i československá pop-music

VÝSTAVA TÝDNE: Skrz vidoucí plátna Siegfrieda Herze překonáváme naši vlastní slepotu

Jan H. Vitvar

Kultura

ALBUM TÝDNE: Troye Sivan posílá milostný dopis všem svým úžasným holkám

Pavel Turek

SERIÁL TÝDNE: Rovné příležitosti jsou iluze. Seriál Lanterns vystupuje ze superhrdinského ghetta

Jindřiška Bláhová

Jeden den v životě

Rodičem dítěte bez mobilu

Vlasta Miklánková

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper