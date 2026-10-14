Co umí mladá krev. Pokusy naznačují, že „elixír“ zpomalující stárnutí nemusí být jen fantazie
Američtí vědci ukázali, že mladší organismus dokáže „přeprogramovat“ buňky staršího jedince včetně transplantovaného srdce
„Vyměňujeme krev dvou lidských bytostí, z nichž každá může poskytnout druhé spoustu podmínek k povýšení života,“ líčil ve svých románech zvyklosti zavedené v komunistické společnosti na Marsu ruský utopista Alexandr Bogdanov, svého času druhý nejvlivnější muž bolševického hnutí po Leninovi. Lékař, filozof a spisovatel, kterého vůdce proletariátu nechal v roce 1909 kvůli vzájemným rozporům vyloučit ze strany, si počátkem 20. století představoval, že kolektivismus na sousední planetě dosáhl zásadních výšin: mladí tu dobrovolně propojují svůj krevní oběh se staršími, aby obnovili jejich tkáně a prodloužili jim život. Zkrátka aby je omladili.
Jako lékař Bogdanov sám uskutečnil jedenáct úspěšných krevních transfuzí. Při té poslední, kdy si nechal zavést do těla krev studenta trpícího malárií a tuberkulózou, sice ve svých pětapadesáti letech zemřel, přesto je považován za významného průkopníka v oboru hematologie. Zároveň ve svých románech předpověděl řadu vynálezů, jež pokročilá společnost Marsovců, jak tamní obyvatele nazýval, uvedla v život. A na stopě něčeho důležitého byl i ve věci omlazení.
Když vědci nedávno propojili krevní oběh mladších a starších myší, žila starší z propojených zvířat déle, než kdyby k transfuzi nedošlo, a zlepšila se jim také paměť. Nejnověji se pak ukázalo, že transplantovaná srdce starších lidských dárců v mladších příjemcích omládnou. Objevy, za nimiž stojí tým výzkumníka stárnutí Jesse Poganika z Lékařské fakulty Harvardovy univerzity, tak mohou rozšířit skupinu možných dárců transplantovaných orgánů o starší osoby. Vzbuzují ovšem i etické otázky, které by nám ještě nedávno nejspíš připadaly „jako z Marsu“, dnes však vyhlížejí mnohem realističtěji.
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