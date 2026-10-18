Pět světových zpráv
Zásah proti opoziční televizi
V Turecku pokračuje série vládních zásahů proti opozičním hlasům. Státní úřady provedly razii v hlavní opoziční televizní stanici Halk TV a do jejího čela dosadily vládního správce. Státní zástupci tvrdí, že vše souvisí s podezřením na finanční zločiny, opozice v tom spatřuje další zásah proti kritickým hlasům.
Bulharsko ohrožují útoky
V úterý Bulharsko oznámilo dronový útok na lodě v těsné blízkosti jeho výsostných vod. Jedno ze zasažených plavidel se potopilo a podle úřadů se více než deset členů posádky pohřešuje. Šlo už o druhý takový útok za předchozí týden. Bulharský premiér Rumen Radev nejdříve připustil, že logicky by z takového útoku těžila Ruská federace – ve čtvrtek však na setkání lídrů EU v Bruselu zdůraznil, že žádné důkazy tomu podle něj zatím nenasvědčují. V témže týdnu neznámý pachatel zaútočil na pozemní antény satelitní internetové služby Starlink nedaleko Sofie. Radev tvrdí, že to byli žháři – opozice viní Rusko.
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