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Agenda18. 10. 20263 minuty

Pět světových zpráv

Respekt

Zásah proti opoziční televizi

V Turecku pokračuje série vládních zásahů proti opozičním hlasům. Státní úřady provedly razii v hlavní opoziční televizní stanici Halk TV a do jejího čela dosadily vládního správce. Státní zástupci tvrdí, že vše souvisí s podezřením na finanční zločiny, opozice v tom spatřuje další zásah proti kritickým hlasům.

Bulharsko ohrožují útoky

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V úterý Bulharsko oznámilo dronový útok na lodě v těsné blízkosti jeho výsostných vod. Jedno ze zasažených plavidel se potopilo a podle úřadů se více než deset členů posádky pohřešuje. Šlo už o druhý takový útok za předchozí týden. Bulharský premiér Rumen Radev nejdříve připustil, že logicky by z takového útoku těžila Ruská federace – ve čtvrtek však na setkání lídrů EU v Bruselu zdůraznil, že žádné důkazy tomu podle něj zatím nenasvědčují. V témže týdnu neznámý pachatel zaútočil na pozemní antény satelitní internetové služby Starlink nedaleko Sofie. Radev tvrdí, že to byli žháři – opozice viní Rusko.

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