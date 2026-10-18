Anketa18. 10. 2026
Některé obce rozhodovaly v referendech o výstavbě větrných elektráren. Odsouhlasil se jen jeden projekt. Proč se nedaří lidem přínos větrných elektráren dobře vysvětlovat?
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