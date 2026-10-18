Mocná síla lásky děsí Roberta Fica
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Slovensko zažívá těžké časy. Ekonomika je na tom stále hůře, zemi opouštějí mladí lidé, kteří by to mohli změnit. Vládní koalice je v agonii, strany sice odmítají pustit moc, ale to je asi to jediné, co je dnes poutá. Fakticky nic pozitivního už nedokážou a nechtějí prosadit. Ve chvíli, kdy se řešil státní rozpočet, který potvrzuje děsivý účet této vlády, přišel premiér Robert Fico se zásadní zprávou. Na tiskové konferenci se svým už tradičně nenávistným výrazem zaútočil na poslankyni Lucii Plavákovou, protože si v Rakousku vzala svou přítelkyni.
Na Ficovi bylo vidět autentické rozčilení, že jím zařazená pasáž do ústavy o manželství určeném výhradně pro muže a ženy nedokáže zabránit lásce dvou žen. „K čemu je dobrá provokace typu, že předsedkyně výboru pro lidská práva flagrantně a otevřeně porušuje ústavu,“ plamenně prohlašoval Fico. „Jaký příklad dáváme občanům Slovenské republiky, když se poslanci, kteří skládají přísahu a slib na ústavu, chovají takto.“
Rozčiloval se tak v den, kdy se připomínala vražda dvou mladých mužů a postřelení další ženy jenom proto, že byli LGBT+ a postávali u baru Tepláreň. I tehdy odborníci vysvětlovali, že nenávistné výroky na adresu queer lidí zvyšují riziko útoku. Fico s tím nemá problém.
Bohužel nejde jen o slovenské téma. Útoky na menšiny sílí, stejně jako proudy, které jim chtějí upírat práva. V Česku zatím tak silné nejsou, ale i u nás zaznívaly nápady na účelovou úpravu ústavy. Bohužel, nenávist je nakažlivá, a pokud se nebude veřejně vystupovat proti ní, bude se šířit dál. Proto je třeba se ozývat proti. A ještě důležitější je připomínat, že tady lidé, jako je Fico, tahají za kratší konec. Jsme totiž naštěstí členy Evropské unie.
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