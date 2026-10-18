Pět českých zpráv
Voliči vyrazili k urnám ve velkém
Letošní volební účast v senátních volbách byla vůbec druhá nejvyšší. Nejaktivnější voliči byli na Vyškovsku, kde zároveň Jan Grolich získal nejvíce hlasů ze všech kandidátů – přes 37 tisíc. Vysoká účast byla i v komunálních volbách, tento rok jde o čtvrtou nejvyšší v historii. K urnám přišlo 48 procent voličů, nejvíce od roku 2010. Největší zájem zaznamenali na Vysočině, kde volební účast dosáhla 55,05 procenta. Naopak nejméně lidí přišlo k volbám v Karlovarském kraji, a to pouze 40,39 procenta.
Vysoké školy chtějí více peněz. Bez nich hrozí pokles kvality výuky
Česká středoškolská unie a Studentská komora Rady vysokých škol upozorňují, že financování vysokých škol neodpovídá rostoucímu počtu studentů ani nákladům na provoz. Bez dalších peněz podle nich hrozí pokles kvality výuky i omezení dostupnosti studia. Nedostatek financí může navíc vést k odchodu kvalitních vyučujících z akademického prostředí, varuje předsedkyně studentské komory Tereza Marková. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) uvedl, že si problém uvědomuje a snaží se situaci změnit. Rozpočet vysokých škol by měl příští rok podle návrhu činit 35,9 miliardy korun, letos mají podle schváleného rozpočtu asi 36,2 miliardy korun.
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