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14. 10. 20265 minut

Trump odkryl karty. Naše cesty s Amerikou se rozcházejí

Spojené státy se snaží donutit Zelenského, aby konečně prohrál

Marek Švehla
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Kolem války na Ukrajině se stala zvláštní věc. V době, kdy Ukrajina poprvé není jen místem pasivně před zimou čekajícím na ruské ostřelování kriticky důležitých elektráren a tepláren, ale oplácí stejnou mincí svými útoky na ruské rafinerie, přichází americký prezident s něčím, co tu přes všechny dosavadní silné náznaky proruského stranění ještě nebylo. S nebývale tvrdou protiukrajinskou rétorikou a výhružkami, které míří proti podstatě úspěšné ukrajinské obrany a snaží se ji dostat na kolena.   

V posledních dnech se stalo to, že Trump nečekaně zrušil sankce na vývoz ruské nafty (které sám nedávno podpisem příslušného zákona zavedl) a objednal si hned její symbolickou zásilku. Následně pak ústy svých zvláštních vyslanců ukrajinské vládě direktivně vzkázal, aby okamžitě přestala s útoky na ruské ropné rafinerie.

To se přitom děje v době, kdy si Trump jako údajný mírotvorce vyžádal oboustranné zastavení útoků na energetická zařízení. Když se ho však američtí novináři zeptali, jak zareaguje na fakt, že Vladimir Putin příměří ignoruje, Trump odpověděl, že příměří porušují obě strany a že je třeba Zelenského k ukončení útoků donutit. Nevysvětlil, proč jen Zelenského, pouze bez bližšího vysvětlení dodal, že Putin se o příměří snaží víc než jeho ukrajinský protějšek. Možná jsme tak svědky zásadního zlomu událostí kolem ruské války.

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