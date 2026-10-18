SERIÁL TÝDNE: Rovné příležitosti jsou iluze. Seriál Lanterns vystupuje ze superhrdinského ghetta
Na seznamu nejhorších filmů zaujímá komiksová adaptace Green Lantern z roku 2011 neotřesitelnou pozici. Rozhodnutí znovu adaptovat předlohu tak provázela skepse i otázky, proč se vracet k intergalaktickým policistům v zelených trikotech a s magickými prsteny na rukou, kteří hlídají Zemi. Obzvlášť v době, kdy má klesající návštěvnost komiksových adaptací v kinech oficiální termín „únava ze superhrdinů“. HBO však udělala krok, který se jí už jednou vyplatil. Coby jednoho ze showrunnerů a scenáristů s projektem spojila Damona Lindelofa podepsaného pod netradiční adaptací Watchmen. Výsledkem je seriál Lanterns, který se neuzavírá do komiksového ghetta a dokáže oslovit i nefanouškovské publikum, aniž by nazlobil vždy ke kritice připravený fandom.
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