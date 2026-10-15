Podivné prázdno na horizontu. K zemi šel vysílač Liblice B, nejvyšší stavba Česka
Dvojice obřích stožárů byla pomníkem zlaté éry rozhlasu, ale do dnešní doby už se nehodila
Dva obří ocelové stožáry, které se tyčí u Českého Brodu nad rovinatou polabskou krajinou, se ve vzduchu náhle ohnou, zlomí se na kusy a pak se jako ve zpomaleném záběru zřítí dolů na pole. A rozhlasový vysílač Liblice B, který byl ještě před chvílí nejvyšší stavbou v Česku a se svými 355 metry převyšoval i pařížskou Eiffelovku, je najednou minulostí.
Monumentální stavba v dobách své největší slávy pokrývala rozhlasovým vysíláním obrovské území. S útlumem středovlnného vysílání, pro které byla postavena, však její význam upadal a v posledních letech už o její využití nebyl zájem. A když pro ni majitel, společnost České Radiokomunikace, nesehnal kupce, rozhodl se ji zlikvidovat. Osud padesát let starého kolosu tak tento říjnový čtvrtek v 11.15 dopoledne za přihlížení stovek zvědavců zpečetila za použití semtexu demoliční firma.
Konec vysílače provázely rozjitřené emoce: místní obyvatelé uspořádali petici za jeho zachování, po sítích kolovaly zprávy o možném kupci i spiklenecké teorie, že za chystanou demolicí stojí jakési skryté zájmy. A když už bylo jasné, že dvě legendární „tyčky“ nepůjde zachránit, do posledního okamžiku se s nimi přijížděly nostalgicky loučit tisíce lidí z celé republiky. Pro mnoho z nich nešlo „jen“ o strohou technickou stavbu: vysílač pro ně představoval odevšad viditelnou kulisu jejich životů, která jim za půl století přirostla k srdci.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu