Češi podle průzkumu za rok přestali věřit etické politice. Co to znamená?
Šetření naznačilo, jak rychle lze změnit atmosféru v zemi a historie ukazuje, že změna není nikdy trvalá
Často padá otázka, zda politika opravdu tak hrubne, jak se navenek zdá. Zajímavý příspěvek k tomu přináší průzkum agentury NMS s Asociací public relations (APRA). Stejně jako loni se výzkumníci dotazovali, zda lze uspět v politice a zároveň dodržovat etické zásady. Výsledek stojí za pozornost.
V říjnu loňského roku viděli Češi a Češky situaci pozitivně. Padesát šest procent dotázaných odpovědělo pozitivně. Jen třetina měla za to, že nikoli. O rok později je situace opačná: 52 procent si myslí, že uspět v politice není možné bez porušení etických zásad, a třetina trvá na tom, že etika a politika jdou dohromady.
Jak se vlastně stalo, že se pohled na slušnost v politice tolik změnil? Jistě, politický styl premiéra i některých členů vlády, zejména Motoristů sobě, mívá ke slušnosti daleko. Ovšem nikde není psáno, že ve volbách za tři roky nemohou uspět strany, které nasadí vyšší laťku. Navíc mezitím možná uspěje nynější prezident, kterého z neslušnosti nikdo nepodezírá.
Přesto bychom neměli brát výsledky na lehkou váhu. Značná část české populace zjevně za jediný rok ztratila přesvědčení, že úspěšná politika může být v této zemi úzce spojená s vysokými etickými standardy. Jedinou výjimkou je mladá generace (18–24 let), u které naopak dvě třetiny dotázaných mají za to, že úspěch a slušnost skloubit lze.
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