Královna, která neplatila včas
Výstava o Anně Jagellonské prezentuje renesanční intriky i skvostné umění
Rozměrem je jen o málo větší než papír formátu A4. Přesto jde o jeden z nejpozoruhodnějších exponátů výstavního projektu Anna Jagellonská (1503–1547). Královna na prahu nové doby, který se koná ve Valdštejnské jízdárně jako letošní hlavní akce Národní galerie Praha. Jde o dopis dochovaný v zemském archivu rakouské spolkové země Tyrolsko a mistr německé renesance, malíř Hans Maler, v něm vybízí královnu Annu k uhrazení dluhů za své obrazy. Vytvořil jich pro ni minimálně deset, a ačkoli mu za ně panovnice slíbila sto padesát zlatých, zaplaceno dostal jen sto.
Přezíravý vztah vládnoucí elity ke kulturní tvorbě má u nás očividně mnohem hlubší kořeny, než by se dnes mohlo zdát. Nicméně v souhrnu nabízí procházka mezi dvěma sty exponáty a listování pětisetstránkovým katalogem pohled na dobu, kdy u nás docházelo v mnohém ohledu k zásadní emancipaci – jak umělecké, tak genderové.
Přesně takhle pojaly projekt shrnující dvacetiletý výzkum rozsáhlého odborného týmu jeho kurátorky Blanka Kubíková s Jaroslavou Hausenblasovou. A výsledek rozhodně stojí za zhlédnutí. Dokonce díky němu můžeme aspoň na chvíli zapomenout, že je Národní galerie už desátý měsíc bez řádného vedení a ani v těchto dnech není jisté, jak a kdy toto provizorium skončí.
Svatba v zastoupení
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