Nezaměňujme Trumpovu porážku s koncem populismu
Amerika potřebuje otevřít dveře příležitostem
Prezidenta Donalda Trumpa by šlo označit za kmotra pravicových populistů. Referendum o brexitu a Trumpovo zvolení byly přelomovými událostmi, které zahájily desetiletí rostoucího populismu. Trumpova seismická porážka v polovině jeho volebního období tedy vyvolává zřejmou otázku: Sledujeme konec populistické vlny? Ne tak docela. Síly, které živily populismus, mají podle všeho stále značný vliv. Donald Trump ovšem ztratil nárok označovat se za populistu.
Trump vstoupil na scénu jako miliardářský populista, muž v penthousu, který mluvil za pracující třídu, prohlašoval věty typu „Miluji špatně vzdělané“ a směřoval svoji politiku k rozbití elitářského kartelu, který řídil Ameriku. Nakonec je však vnímán jen jako další miliardář, který se sblížil se superbohatými, prosazuje politiku, která je zvýhodňuje, a obohatil sebe a svou rodinu – zatímco lidé, které údajně zastupoval, se potýkají s problémy.
V zářijovém průzkumu Associated Press-NORC si pouze jedenáct procent dospělých Američanů myslelo, že se Trump zaměřil na pomoc lidem, jako jsou oni, a pouze sedmnáct procent schvalovalo jeho způsob řešení rostoucích životních nákladů. Padesát devět procent se domnívalo, že z prezidentského úřadu profituje nezákonnými nebo neetickými způsoby. Osmnáct procent si myslelo, že neudělal nic špatného.
Pokud si myslíte, že tahle vlna opadá, podívejte se na Evropu, kde pravicové populistické strany získávají na síle téměř všude. Mezi lety 1998 a 2018 se podíl hlasů pro populisty ztrojnásobil a mnoho z těchto stran od té doby dál posílilo. Téměř každý třetí Evropan nyní volí populistickou stranu. Je pravda, že na mnoha místech, kde se populisté udrželi nějaký čas u moci, si na ně lidé zvykli. Dobrým příkladem je Viktor Orbán v Maďarsku, stejně jako Trump.
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