Pět českých zpráv
Singer bude radit Babišovi
Bývalý guvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer se stal ekonomickým poradcem premiéra Andreje Babiše. „Nejsem fanda stávající hospodářské politiky. Ale o to víc vidím možnost potenciálu něco zastavit. A pokud se mi povede zastavit nějaký průšvih, budu docela spokojený,“ uvedl zkušený ekonom pro server iROZHLAS.cz, který o jeho nástupu do sboru poradců předsedy vlády informoval. Oficiálně má Andrej Babiš i s novým přírůstkem 13 poradců.
Pardon pro Penam
Ministerstvo průmyslu a obchodu nebude vymáhat 100 milionů od společnosti Penam z holdingu Agrofert, které společnost získala v roce 2017 na novou výrobní linku toustového chleba. Dotaci neproplatila Evropská komise z důvodu, že projekt nesplňoval podmínky pro podporu inovací. Ministerstvo, které řídí Karel Havlíček z hnutí ANO, nebude peníze vymáhat, jelikož prošvihlo určenou čtyřletou lhůtu. Celý případ v současné době řeší soud kvůli podezření z dotačního podvodu.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu