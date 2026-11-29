ODS se nepodaří zachránit. Pokud…
Aby přežila, musí projít revolucí. Ať už programovou, nebo integrační, tedy spojením s jinými stranami.
Když se třicet let věnujete psaní o politice, leccos už jste zažili. Některé jevy se opakují a říkáte si, že lidé jsou nepoučitelní. Stejně tak často vás ale dění překvapuje. Kdybychom se vrátili do roku 1996, tedy o třicet let zpátky, kdo by věřil, že sociální demokracie zanikne? Že se Miloš Zeman stane jednou prezidentem? Že podnikatel s temnou minulostí i přítomností Andrej Babiš bude vlastnit politické hnutí a voliči z něj udělají opakovaně premiéra? Že zaniknou Lidové noviny a MF Dnes už nebude kupovat 365 tisíc, ale jen 55 tisíc lidí? Že ta malá firma, která právě vznikla a dala si jméno Seznam.cz, bude mít za třicet let tržby v hodnotě šest a půl miliardy korun a bude vlastnit největší komerční médium? Šest z osmi dnešních stranických klubů v Poslanecké sněmovně v roce 1996 vůbec neexistovalo. Zbývající dva tvoří lidovci, kteří by letos ve sněmovně nebyli, kdyby kandidovali samostatně, a pak ODS. Strana, o jejíž budoucnosti se nyní rozhoduje.
Pokud bychom měli z uplynulých desetiletí něco vyvodit, pak to, že ODS směřuje ke svému konci. Ten se může klidně protáhnout, ale pakliže se něco nezmění, je nezadržitelný. Sociální demokraté udělali chybu, že nesledovali voliče a jejich potřeby, nýbrž se zaměřili na svou představu o voličích. Vycházeli z toho, že jim minulost dala za pravdu, a tak se nesoustředili na budoucnost. ČSSD nereagovala na vznik hnutí ANO, její představitelé si mysleli, že je to krátkodobý projekt, a pojedou dál. Mýlili se a prohráli.
Petr Fiala přijal fakt, že velká ODS už neexistuje a její voliči jsou jiní než v devadesátých letech. Měl pravdu a vyhrál. Je nepochopitelné, že po posledních volbách se projekt Spolu de facto rozpustil a místo něj se ODS rozhodla zkusit to sama. „Proč by nemohla?“ říkají si zřejmě straníci. Když roste STAN, nemůžeme i my? Stát se může cokoli. Občanští demokraté si ale nesou větší zátěž z minulosti. Téměř každý má na tuto stranu názor. Vzhledem k tomu, jak je malá, je v ní příliš mnoho aktérů, kteří si myslí, že reprezentují nějakou frakci. A předseda to akceptuje. Strana působí staře, a i když doufá, že mladí lidé budou jejími voliči, témata pro tuto cílovou skupinu buď neřeší, anebo se dokonce tváří, že problém není.
Aby ODS přežila, musí projít revolucí. Ať už programovou, nebo integrační, tedy spojením s jinými stranami. Pravicové strany všude po světě cítí, že jejich tradiční idea o malém státě, nízkých daních a minimální regulaci ztratila půdu pod nohama. A je otázka, jestli se někdy ještě vrátí. Propojený svět dělá z malého státu hračku nadnárodních hráčů, malé investice do obrany ohrožují nezávislost, příliš nízké daně způsobují kolabování služeb a regulace vycházejí z komplikovanosti světa. Pochopitelně i dnes je zásadní vést debatu o tom, jak daleko mají všechna pravidla a náklady jít, nicméně argumentace už není buď, anebo.
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