Nápad za miliardy? Volejte Dejvice!
Rektor ČVUT Pěchouček a jeho tým chtějí modernizovat Česko
Poslední roky jsou plné debat o budoucnosti Evropy ze dvou úhlů pohledu. Jeden je politický, protože ve velkých evropských státech sílí krajní pravice, která se do mocenských pozic dostává s kritikou Evropské unie – nebo rovnou s odmítnutím samotné její existence – na rtech. Druhý, ekonomický, stojí na tom, že podle řady odborníků, analytiků i politiků starému kontinentu dochází dech a v některých čím dál důležitějších oborech (například v rozvoji umělé inteligence) nedokáže držet krok s inženýrsky schopnou Čínou ani s kapitalisticky nelítostnými Spojenými státy. Podobné debaty často skončí konstatováním, že Evropa není konkurenceschopná – toto slůvko z technokratického žargonu ale nikomu z netrénované veřejnosti moc neřekne a ještě méně lidí pak ví, co pro případné obrácení trendu dělat.
Jedním z těch, kteří to nejen vědí, ale v českém kontextu i rovnou prakticky provádějí, je rektor Českého vysokého učení technického (ČVUT) Michal Pěchouček. Před svým letošním nástupem do čela více než tři století staré instituce založil tento úspěšný vědec v Praze Centrum umělé inteligence, podílel se na chodu kyberbezpečnostní firmy Avast a současně stál u vzniku několika technologických startupů, takže není překvapivé, že s sebou na ČVUT dotáhl lidi z byznysu, neziskového sektoru i z ostatních univerzit s jasným plánem: vytěžit vědomosti místních studentů a absolventů a přenést jejich výzkum do praxe.
Pěchoučkovy plány jsou v českém prostředí zatím jedinečné a stojí za pozornost. Ale jak toto angažmá několika vizionářů na pražské technice souvisí s budoucností Evropy?
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