Podkarpatská Rus jako laboratoř
Odborník na moderní dějiny střední a jihovýchodní Evropy Jan Rychlík je autorem knihy Dějiny Podkarpatské Rusi, která se v češtině dosud nejkomplexněji zabývá spletitou historií tohoto regionu – respektive vypráví dějiny střední Evropy z tohoto pro nás nezvyklého úhlu od „protohistorie“ po současnost.
Sleduje vývoj od nejstaršího osídlení přes příchod Slovanů po začlenění do Uherského království. Mapuje klíčové zlomy 20. století včetně připojení k Československu, období druhé světové války s maďarskou okupací a následného odstoupení Sovětskému svazu s postupující sovětizací. Neomezuje se přitom jen na politické dějiny, zachycuje i hospodářství či kulturu – a velkou pozornost věnuje nejednoznačné identitě tamních obyvatel a jejímu nekončícímu hledání.
Nesnaží se přitom místní explicitně orientalizovat ani balkanizovat, ale souhlasí se spisovatelem Ivanem Olbrachtem, že jejich jedinými epickými hrdiny dlouho byli zbojníci. A vládnout tam nebylo snadné, protože pojem „svoboda“ jim často splýval s anarchií, konkrétně třeba s představou, že je možné pást dobytek na cizích pozemcích (a především v cizích lesích) a že není třeba platit daně. Pánů se také snažili různě zbavit; jak líčí Olbracht s nadsázkou, chodili se kvůli tomu radit i k čarodějnicím.
Z výkladu vyplývá, že Podkarpatská Rus patřila ještě na počátku 20. století k nejméně gramotným oblastem Evropy. Nevyhovující školský systém v době, kdy území po staletí spadalo pod velké Uhry, totiž nevedl k maďarizaci širokých vrstev, ale spíše k masovému analfabetismu. Děti, které vůbec do školy chodily, se tam naučily jen málo, protože výklad byl veden v jazyce, kterému nerozuměly. Přitom tištěné knihy v rusínštině existovaly již dříve: k prvním patřil řeckokatolický katechismus z roku 1698, který přispěl alespoň k povznesení vzdělanostní úrovně místních duchovních. Do té doby používali východní katechismus pravoslavné církve považovaný Svatou stolicí za nekanonický a schizmatický.
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