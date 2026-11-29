Rýbrcoul, Řepočet, nebo náš Krakonoš?
O Krakonošovi byla napsána hora literatury. Ivana Čornejová v úvodu studie Krakonoš. Stručná historie cituje svého předchůdce Václava Tilleho, který byl už v 19. století přesvědčen, že jde o látku „ze všech stran již ohmatanou a promrskanou“. Jedinému pojmenovanému pánu horstva ve střední Evropě se nicméně dosud věnovali zejména tuzemští etnologové a literární vědci. Výklad profesionálního historika chyběl – a specialistka na baroko se to rozhodla napravit.
Cílem bylo mimo jiné doložit, že se Krakonoš nezrodil z lidového vyprávění, které zpětně někdo zapsal, ale že tomu bylo právě naopak. Pod jménem Rübezahl se postava s nadpřirozenými schopnostmi nejprve objevila na mapách z 16. století, o století později o ní pak německý spisovatel Johannes Praetorius jako první sepsal hned několik desítek příběhů. V čele s tím, jak jedna dívka „Rýbrcoula“ obelstila, když mu přikázala spočítat všechny řepy na jeho kouzelném poli; proto se také zprvu v českém podání jmenoval v otrockém překladu z němčiny Řepočet.
Strašidlo se coby „znamenitá slezská rarita“ díky Praetoriovi proslavilo v evropském prostoru, ale pod jménem Krakonoš se poprvé objevuje až v básni Krkonošská kleč Václava Klimenta Klicpery z roku 1824. Čornejová popisuje, že právě tehdy se stal „duch hor“ předmětem nacionalistických sporů – stejně jako celé Krkonoše od středověku víceméně výhradně obývané německojazyčným obyvatelstvem. „Jen pouhé pojmenování horského ducha stavělo mezi Čechy a Němce pomyslnou hradbu mohutnou jako Krkonoše samy,“ píše.
Nejdál zašla na začátku 20. století autorka knih pro mládež Ludmila Grossmannová-Brodská, když dala lidem vystupujícím v horských pohádkách ryze česká jména jako Brynda, Koudelka či Horák – byť by se ve skutečnosti museli jmenovat Gesöff, Flocken či Brenner. Po druhé světové válce pak „náš český Krakonoš“ zvítězil na všech frontách a po výměně národů za hranicemi se proslavil i v Polsku, jehož obyvatelstvo ve Slezsku nahradilo Němce. Poláci Krakonošovi říkají Liczyrzepa (neboli zmíněný Řepočet) a vyhnaní Němci rozšířili Rübezahlovu slávu při hledání nových domovů až do Alp.
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