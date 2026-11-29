Kultura29. 11. 20262 minuty
ALBUM TÝDNE: Irská zpěvačka Radie Peat dokazuje, že lidová hudba je především hudbou protestu
Že dává dohromady album zachycující mnohé podoby ženského utrpení, síly a výdrže, zjistila až ve chvíli, kdy už měla skoro všechny písně vybrané. Radie Peat je dnes bezesporu nejvýraznějším hlasem a nejvýraznější zpěvačkou vzedmuté vlny hudebníků a hudebnic, která se vztahuje k dědictví šířeji definované anglicky zpívané folklorní hudby. Ve známost vstoupila coby členka kapely Lankum, jež ukázkovým způsobem kombinuje staleté texty se současným hudebním cítěním. A nyní debutuje sólovou kolekcí nazvanou No Human Tongue Can Tell.
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