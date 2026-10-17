Ideologie stranou, všichni proti ANO. Jak si v Brně vypočetli koalici
„Město skandálů“ zkouší širokou sestavu, která se má odříznout od minulosti
Brněnská politika byla proslulá spíš sítí zákulisních dohod, osobních vazeb a nečekaných spojenectví, stejně jako kmotrovskými stíny a korupčními kauzami (například Stokou, v níž se manipulovaly veřejné zakázky na radnici Brno-střed, nebo podezřením na korupci při přidělování městských bytů). Právě teď však v druhém největším českém městě vzniká široká koalice složená z pěti uskupení, která se chce od této historie distancovat.
K většině, o níž se jedná hned od sobotní volební noci, by stačilo méně subjektů a koalice by mohla dělat méně kompromisů, zároveň by opozice byla silnější a politické prostředí zdravější. Pravděpodobný budoucí primátor, lidovec Jakub Hruška, však voličům slíbil, že v případě úspěchu bude jednat s ODS a TOP 09, Zelenými, Piráty i se sdružením Za Lužánky – a své slovo drží. A to navzdory části voličů a nechuti Zelených, kteří by raději dali přednost koalici bez občanských demokratů. Po letech v opozici se přesto chtějí na řízení města podílet.
Znamená projekt nové koalice jen vyšachování ANO, pokračování pragmatismu s vylepšenou tváří a je další časovanou bombou? Nebo jde o „geniální“ tah, který ukáže, že při věcném přístupu může reálně fungovat vládnutí širokého spektra stran? A bude to inspirací i pro celostátní politiku, jak říkají sami brněnští aktéři?
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