Piráti a Praha sobě čekají, jestli si Starostové vzpomenou, že jsou liberálové
Budoucí vládu nad hlavním městem zatím dirigují STAN se Spolu. Dvojkoalice se ale nezdá příliš pravděpodobná
Ačkoli se rétoricky jedná o dvě různé politické síly, od prvních povolebních okamžiků se zdá, že postupují v naprostém souladu. Řeč je o pražských Starostech a koalici Spolu (ODS a TOP 09), kteří zatím poměrně rychle směřují k dohodě o vládě nad hlavním městem této země. Volební matematika nabízí i jiné – a pro spoustu občanů přirozenější varianty, jako je třeba spojení Starostů, Pirátů a Prahy sobě, ale po prvním kole oťukávání se jeví taková možnost jako nereálná (ANO stojí v metropoli prozatím zcela mimo).
Petr Hlaváček (STAN) i Tomáš Portlík (Spolu) jsou bezpochyby protřelí komunální politici, spolupráci deklarovali už před volbami a platí to i po sečtení hlasů. Byť možná v opačném gardu, než se očekávalo, Starostové poprvé v historii v Praze zvítězili a společně s Portlíkovou družinou mají v zastupitelstvu těsnou většinu 34 hlasů.
Obecně se nepočítalo s tím, že by tyto dvě strany mohly dosáhnout na většinu, když se však tak stalo, ukázalo se, že Portlík a jeho kolegové se to pokusí využít. „My jsme se vyjádřili jasně,“ řekl ve čtvrtek po prozatím posledním jednání lídr Tomáš Portlík. Zároveň jde o variantu, jíž by dalo přednost i vedení ODS, jak Respektu potvrdil předseda občanských demokratů Martin Kupka.
Oproti tomu vedení hnutí STAN svým pražským vítězům samostatnou dvojkoalici s ODS (a TOP 09) nedoporučuje. A to nejen kvůli nepříliš přesvědčivé většině, ale i kvůli obavám ze silné opozice spojením Prahy sobě a Pirátů a v neposlední řadě kvůli části voličů, kteří vidí STAN jako centrální liberální sílu se silou odclonit od moci jak hlavního arcirivala na celostátní úrovni ANO, tak alespoň na pražské úrovni ODS, která reprezentuje odlišný přístup ke správě města. Petr Hlaváček sice opakuje, že by byl radši za tříčlennou variantu, postupem času však jeho důraz na tuto variantu oslabuje.
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