Na jihlavský festival jezdí i voliči SPD. Nevidím důvod, proč by neměli
S ředitelem přehlídky dokumentů Markem Hovorkou o nejtěžším ze třiceti ročníků, o poťouchlosti Milana Knížáka a chybějících milionech od ministerstva kultury
Při přípravě na rozhovor jsem zjistila, že máte jmenovce, bývalého hokejistu Kladna Marka Hovorku, aktuálně hráče Dubnice nad Váhom. Ze zvědavosti jsem si jeden rozhovor s ním přečetla a říká, že pro hráče je zásadní začátek sezony. Aby to nepřišlo vniveč, co je zásadní pro festival?
Určitě konec. Festival je živý organismus a je výsledkem dlouhých příprav. Startujeme třeba v deseti lidech, tři měsíce před začátkem se přidá dalších třicet, a když započteme dobrovolníky, řidiče, promítače a další profese během festivalu, je nás čtyři sta. Což zvyšuje riziko chyby.
Když bylo Ji.hlavě dvacet, český dokument byl podle vás na rozcestí. Kde je teď?
Dneska jsem se díval na tabulku Unie filmových distributorů a v top dvacítce filmů v říjnu z hlediska návštěvnosti jich je čtrnáct amerických, jeden z Ukrajiny, pět českých, a z těch pěti tři komerční komedie a dva dokumenty, které udělaly dobrá divácká čísla. Takže dokument je na tom dnes tak, že umí oslovit publikum a zároveň zaujmout v zahraničí.
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