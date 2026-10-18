0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Vyhořelí ze seznamek
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Kultura18. 10. 202612 minut

Na jihlavský festival jezdí i voliči SPD. Nevidím důvod, proč by neměli

S ředitelem přehlídky dokumentů Markem Hovorkou o nejtěžším ze třiceti ročníků, o poťouchlosti Milana Knížáka a chybějících milionech od ministerstva kultury

Jindřiška Bláhová
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Při přípravě na rozhovor jsem zjistila, že máte jmenovce, bývalého hokejistu Kladna Marka Hovorku, aktuálně hráče Dubnice nad Váhom. Ze zvědavosti jsem si jeden rozhovor s ním přečetla a říká, že pro hráče je zásadní začátek sezony. Aby to nepřišlo vniveč, co je zásadní pro festival?

Určitě konec. Festival je živý organismus a je výsledkem dlouhých příprav. Startujeme třeba v deseti lidech, tři měsíce před začátkem se přidá dalších třicet, a když započteme dobrovolníky, řidiče, promítače a další profese během festivalu, je nás čtyři sta. Což zvyšuje riziko chyby. 

Když bylo Ji.hlavě dvacet, český dokument byl podle vás na rozcestí. Kde je teď?

↓ INZERCE

Dneska jsem se díval na tabulku Unie filmových distributorů a v top dvacítce filmů v říjnu z hlediska návštěvnosti jich je čtrnáct amerických, jeden z Ukrajiny, pět českých, a z těch pěti tři komerční komedie a dva dokumenty, které udělaly dobrá divácká čísla. Takže dokument je na tom dnes tak, že umí oslovit publikum a zároveň zaujmout v zahraničí.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články