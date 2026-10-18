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Respekt • Despekt18. 10. 2026

Respekt/despekt

Respekt
Astronaut

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Objev potápěčů

Jeskynním potápěčům v Moravském krasu se podařilo prozkoumat dosud neobjevené části Amatérské jeskyně, kde se snaží vypátrat místo vzniku podzemní řeky Punkva.

despekt

Luxusní letenky

Ministr zahraničí Petr Macinka na zasedání OSN v New Yorku cestoval byznys třídou za 200 tisíc, šéf obrany Jaromír Zůna si na konferenci v Číně nechal koupit komerční letenku za 160 tisíc. Obojí převyšuje běžný standard.
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