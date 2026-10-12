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Zahraničí12. 10. 202612 minut

Ruská válka na Ukrajině bude brutálnější

Ukrajinci zastavili postup Rusů na východě, Moskva s pomocí Trumpa zkouší strategii válečných zločinů. Vyhnat miliony lidí z měst a uvrhnout zemi do chaosu

Ondřej Kundra
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Ruská snaha získat letos Donbas selhala. Ukrajina pro tuto chvíli zastavila postup ruské armády na východě, to ale neznamená konec bojů, naopak, válka vstupuje do brutálnější fáze. Ruské vedení se pokouší situaci na frontě obrátit ve svůj prospěch přístupem, který zahraniční vojenští analytici překřtili na „strategii válečných zločinů“: bombardováním civilních cílů, běžných sídlišť a dopravní a energetické infrastruktury chce ruský diktátor Vladimir Putin proměnit velká ukrajinská města v neobyvatelné zóny, vyhnat z nich miliony jejich obyvatel a uvrhnout zemi do chaosu.

Momentálně navíc nikdo neví, jak se do vývoje války promítne fakt, že po měsících náznaků a různého taktického skrývání se na Putinovu stranu v rusko-ukrajinské válce zcela otevřeně postavil jeho americký protějšek Donald Trump.

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Letos počátkem jara zahájilo Rusko soustředěný útok na pás obranných měst na východě Ukrajiny s cílem dobýt dvojměstí Kramatorsk-Slavjansk, jejichž pád by okupačním silám umožnil další postup hlouběji do méně chráněného ukrajinského vnitrozemí. Rusům se za cenu obrovských ztrát dařilo postupně se k oběma městům dostávat, větší blízkost jim pak umožnila jejich větší ostřelování a nasazení malých dronů, jež začaly lovit civilisty na ulicích.

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