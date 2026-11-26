Tamagoči: první hračka, která vyžadovala neustálou pozornost a péči
Virtuální mazlíček, jenž předznamenal silné citové pouto člověka s technologiemi, slaví třicáté narozeniny
Nebyla to typická hračka, jakou svět do té doby znal, a nejprve budila nedůvěru. Obchody o ni v první chvíli nejevily zájem, a dokonce ani zástupci výrobce – společnosti Bandai – se při úvodním seznámení s nápadem moc netvářili. „Jejich reakce byla znuděná. Ptali se: Co je na tom jako zábavného?“ vzpomínala v dobovém článku pro The New York Times Aki Maita, členka tvůrčího týmu, který dal světu tamagoči.
Když se však tamagoči objevilo v Japonsku v roce 1996 na předvánočním trhu a pak se v květnu 1997 začalo prodávat i ve Spojených státech, Evropě a Asii, záhy se stalo vůbec nejslavnějším virtuálním mazlíčkem, jaký kdy existoval. A zábavné na něm bylo úplně všechno, co by se dalo považovat za naprosto otravné. Hrát si s ním znamenalo mít povinnosti. Tamagoči se nepředvídatelným pípáním dožadovalo neustálé pozornosti, potřebovalo péči, chtělo si hrát, zlobilo, dokonce bylo nutné odklízet jeho výkaly. A co bylo nejhorší – když se mu člověk patřičně nevěnoval, umřelo a zbyl po něm jen hrobeček nebo vznášející se andílek.
V létě 1998 už se ho celosvětově prodalo na 40 milionů. Zosobňovalo nejen hračku nového typu, jež ovlivnila celý nový segment trhu, ale předznamenalo také mnoho dalších rysů, jež se brzy staly typickými pro vztah člověka s technologiemi. Takový, který se vyznačuje nejen nepřetržitou pozorností věnovanou přístrojům, ale především silnými emocemi, jež do vztahu investuje. Což je něco, o čem se aktuálně mluví v souvislosti s umělou inteligencí.
Rané články z roku 1997 se hemžily rodičovskými svědectvími, která u svých dětí popisovala náhlé výbuchy pláče nebo extrémní propady do smutku, když se jím jejich mazlíčka nepodařilo udržet naživu. „Je to ten nejmocnější produkt, s jakým jsem se kdy setkal,“ zněla dobová reakce psychologa Andrewa Cohena. „Nikdy jsem neslyšel o podobné hračce, která by vás takhle nutila a vyžadovala, abyste se jí neustále věnovali.“
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