Petra Hůlová: Taky jsem nebyla na Letné
A co by na ní mělo zaznít mnohem víc
Současná vlna evropských pouličních protestů pramení ze sociální frustrace. V rámci naší tak trochu jiné verze po česku, zvláštně mimoběžné demonstrace na Letné, se spíš skloňovala euforie, svoboda a demokracie. Sociální frustrace se v souvislosti s Listopadem zmiňuje málokdy, a přesto o ni šlo tenkrát přece do velké míry také: lidé se chtěli mít lépe. Spojnice s dnešními evropskými protesty reagujícími mimo jiné na neúnosně drahé bydlení a nízké zdanění bohatých je možná méně krkolomná než letenské odkazy na samet euforie a svobody v době, kdy trpíme stejnými problémy jako na Západě, ale střední třída, která se ještě jakžtakž drží, je „solidárně“ (ke komu a proč vlastně?) přehlíží.
Letenská demonstrace je navzdory odlišnostem součástí vlny těch evropských, stejně jako byl český Listopad součástí procesů rozpadu komunismu ve východní Evropě, aniž bychom si toho byli vědomi tenkrát nebo i později, když jsme jej natvrdle slavili jako především „náš“. A Letná by byla součástí evropských antisystémových vzepětí ještě víc, kdyby se neděla v zemi, kde i čtyřicet let po revoluci pro mnohé levicové myšlenky smrdí bývalým režimem a kde „protisystémovost“ zosobňuje víc vláda než organizátoři demonstrace, voliči té minulé pravicové, kteří nabízejí politicky jen návrat do staré náruče. Dále: slova o demokracii a svobodě posloucháme přece jen o pár desítek let méně než v Itálii či ve Francii, a tak tu neznějí jako fráze ještě úplně všem.
Na Letné byli lidé, kteří mají politikou současné vlády co ztratit a svůj boj vydávají za boj za všechny, jakkoli na Letenské pláni voliči vládních stran nebyli. O protivládní demonstraci však nešlo, protože šlo o princip – řekli by nejspíš ti, co tam dorazili. Který však moc netáhne ty, co mají pocit, že špatně už bylo a sotva bude s touhle vládou hůř. Ty, co ze svobody a demokracie nikdy nic neměli, což samozřejmě, jak by řekli demonstranti na Letné, vůbec není pravda.
Současné demonstrace v Itálii, Francii i Srbsku jsou demonstracemi sociální frustrace. Lidé chudnou a už nemohou dál. V Čechách tito lidé volí oligarchu Babiše. Je to hloupá, ale logická reakce na nespokojenost s minulým establishmentem. A tak na Letné nebyli. Studenti na Letné byli, ale voliči Babiše jsou nejspíš někdo, s kým nechtějí nic mít. Podobně politováníhodné a přirozené zároveň je obracet se s nadějí k minulému establishmentu. Je to součást problému samozřejmě a ani náhodou nic k obhajobě či řešení.
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