Ján Markoš: Když bude Fico v kampani lhát, smí opozice odpovídat stejně?
Opozice nemá odpovědnost pouze za to, aby se držela dobrých etických principů. Má odpovědnost i za samotný výsledek voleb.
„To, co se bude dít na Slovensku následujících deset měsíců, bude prostě šílené,“ prorokoval Robert Fico ve svém tradičním víkendovém videu. A dodal: „Mým zájmem bude na nenávist, špínu a lži odpovídat prací a dobrými výsledky. Pokud to bude nezbytné, vrátíme i úder.“
Protože známe rétorické piruety předsedy vlády, pomocí kterých běžně převrací realitu naruby, oběť označuje za agresora a protivníka za spojence, je namístě i tato jeho slova číst opatrně. Hlavní poselství je asi toto: Fico slibuje, že kampaň bude ostrá, plná nenávisti, špíny a lži.
Jistě, to se dalo předpokládat. Jediná zajímavá otázka tedy zní: Bude opozice schopna a ochotna vrátit úder? Měla by vracet údery podobným stylem, jakým je Fico a spol. budou rozdávat?
Odpovědnost za výsledek
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