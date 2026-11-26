Švarcsystém zatím u ledu, Praha sobě zasahuje, TOP 09 chce GTA, ne ODS
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Švarcsystém zůstává nelegální. Vládní koalice vstupovala do tohoto týdne s cílem prosadit ve druhém čtení víceméně legalizaci takzvaného švarcsystému, tedy v Česku nadmíru oblíbeného typu pracovní smlouvy, ve které sice dotyčný funguje coby osoba výdělečně činná, ovšem pracuje jen pro jednoho „klienta“. Což danému „zaměstnavateli“ přináší značné úspory. Vládní koalice chtěla „při jedné vlně“ s evropskou transpozicí pravidel pro platformovou práci (tedy Wolt, Bolt, Rohlík a jiné) změnit právě pravidla závislé práce a prakticky znemožnit potírání této šedé, až ilegální zóny v české pracovní realitě.
Vzbouřila se však nejen opozice, ale i odborové svazy, které pohrozily protesty. Ze slov ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), který spor považoval za bouři ve sklenici vody, vyrostl velký tlak na koalici. Vláda mu taky nakonec podlehla a definice závislé práce se nezmění. Otázkou ale zůstává, na jak dlouho, protože koalice je redefinici dál nakloněná. Ministr Juchelka chce zatím založit pracovní skupinu a podle informací Respektu z vyšších pater hnutí ANO by určitá změna formy závislé práce mohla být součástí zákona o startupech.
Dění na Praze 12 má svou tečku. Jak jsme již psali, zástupcům Prahy 12 sobě, tedy místní organizace celopražského hnutí, hrozilo vyloučení za spolupráci s hnutím ANO v tamní městské radě. „Rozumíme tomu, že na místní úrovni mohou v hnutí ANO působit i lidé, kteří politiku berou poctivě a s ohledem na zájmy městské části. Z ANO se ovšem kvůli podpoře extremistů stala toxická síla, která se postavila proti hodnotám občanské společnosti a aktivně se podílí na současné destrukci státu,“ shrnul pozici centrály Prahy sobě její lídr Adam Scheinherr. Spolupráce s ANO ovšem přesto vznikla a její strůjci za Prahu sobě skutečně byli vyloučeni. „Rada PS podle nás zasáhla do autonomie buňky na Praze 12. Atmosféru, osobní vztahy mezi politiky a potřeby každé městské části znají nejlépe tamní zastupitelé. Ale v celé situaci jde hlavně o vnitrostranické procesy a nedostatek komunikace s členskou základnou na městských částech,“ okomentovala to Verona Ballay, lídryně Prahy 12 sobě do voleb a nově místostarostka.
Vedení má obavy, že zájmy voličů Prahy 12 sobě budou kvůli ideovým rozdílům koaličních partnerů upozaděny. Rozhodnutí je součástí širšího trendu. Do skládání koalic nejen na Praze 12 a nejen v případě Prahy sobě, ale po celém Česku letos více než dříve promluvila právě celostátní politika a lokální činitelé jsou pod tlakem, aby se hnutí ANO vyhnuli. Ballay ale upozorňuje, že program Prahy 12 sobě se prakticky kompletně propsal do již podepsaného programového prohlášení rady městské části. Patrně tedy zbývá počkat na praxi. „Pokud má politická strana možnost plnit svůj program, má se o to pokusit,“ píše se v prohlášení závěrem. Místní lídři tak budou fungovat v koalici mimo strukturu Prahy sobě – pokud tedy smírčí a kontrolní výbor pražského uskupení nerozhodne, že vyloučit politiky za koalici s ANO nebylo v souladu se stanovami a současné rozhodnutí tak nezvrátí.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu