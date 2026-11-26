Reportáž: V podzemí s ukrajinskými speciálními jednotkami
Jak dronaři míří ze svých úkrytů na ruské cíle
Bojová operace začíná jedním vysokým a jedním hlubším bzučením. Z metr vysoké, teď na začátku zimy už suché a zežloutlé trávy nejprve rychle vyletí malý svižný dron s třemi sty gramy výbušniny, a hned po něm, o poznání těžkopádněji, jeho větší létající kolega obtížený anténami. Útok na pozice ruských vojáků právě začal.
Zanedbaný zarostlý dvorek patří k nenápadnému domku uprostřed malé vesnice. Hranice Ruska je odsud patnáct kilometrů. Ruské vojsko je blíž, asi dvanáct kilometrů daleko. Není tu bezpečno, každých pět minut se ozve výbuch granátu nebo letecké pumy, někdy i střelba z kulometu. Není to však nejhorší místo, kde mohou být vojáci usazení. Všechny ty výbuchy jsou přece jen stovky nebo tisíce metrů daleko, a střelba může být cokoli.
Když drony vzlétají, už jsou všichni vojáci ve sklepě. Jejich podzemní základna, z níž své zbraně ovládají, má následující vybavení: jeden notebook, jedna ovládací sestava na útočný dron, což je bytelný černý kufr s vestavěnou obrazovkou a přiloženým dálkovým ovládáním, tři mobily, každý používaný k něčemu jinému.
Na obrazovce sledujeme, jak malý útočný dron zhruba stokilometrovou rychlostí letí k ruským hranicím, přeletí je, po přímce se blíží k určenému cíli. Pak ho sto padesát metrů pod sebou najde. Všechno jde překvapivě hladce, signál je spolehlivý a nikdo ho neruší, nikdo se dron nesnaží sestřelit, a tak dronovodič Tarantul kolegům řekne trochu nevěřícně: „Tak já jdu na něj.“
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