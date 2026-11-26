Závod s časem. Černá Hora má nakročeno do EU, ale brzdí ji staré balkánské účty
Prezident Jakov Milatović objíždí kontinent a sbírá podporu pro vstup v roce 2028. Spanilou jízdu ale brzdí sousedé i rozdělení země
„Praha dala silnou podporu naší evropské budoucnosti. A náš cíl je jasný – Černá Hora jako 28. člen Evropské unie do roku 2028,“ shrnul svou listopadovou cestu do Česka prezident malého balkánského státu Jakov Milatović. Setkal se tu mimo jiné s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem – a oba mu vyjádřili zmíněnou jasnou podporu. Česko bylo jen jednou ze zastávek na jeho letošním turné po Evropě: Milatović se teď z pozice hlavy balkánského státu se zhruba šesti sty tisíci obyvateli snaží u unijních lídrů pojistit souhlas s přijetím Černé Hory. A zatím se zdá, že u většiny z nich slaví úspěch.
Černá Hora je dnes na cestě do EU nejdál ze všech kandidátských zemí . Za poslední dva roky dokázala uzavřít už 25 z celkových 33 vyjednávacích kapitol, sladila svou zahraniční politiku s Bruselem – včetně protiruských sankcí a čerstvého zavedení vízové povinnosti pro ruské občany na začátku listopadu – a snaží se urovnávat i komplikované sousedské spory. Vstup do Unie dlouhodobě podporuje drtivá většina tamních obyvatel a Podgorica věří, že by se osmadvacátým členem mohla stát – symbolicky – už v roce 2028.
„K našemu pokroku přispěly dva faktory. Prvním byly volby po roce 2020, které přivedly k moci nové lídry se skutečně euroatlantickou orientací, a druhým ruská válka proti Ukrajině. Díky ní si Evropa uvědomila, že rozšiřování EU je i otázkou bezpečnosti kontinentu – bylo to pro ni varovné probuzení, že je potřeba tento proces urychlit,“ říká v pražském hotelu Hilton prezident Milatović, se kterým Respekt mluvil nejen o šancích na rychlý vstup do EU, ale i o proměně vztahů na Balkáně. Právě v tom samém hotelu přitom musel svá slova ještě nedávno tvrdě obhajovat.
Tenze polevuje
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu