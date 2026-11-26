Cesta kolem světa nás nelákala, chtěli jsme peníze vrátit do vědy
S vědci Hanou a Dalimilem Dvořákovými o tom, jak se stali filantropy, proč jsou důležité riskantní projekty a kdo je chemik od přírody
Jeden z největších objevů české vědy se odehrál v laboratoři chemika Antonína Holého. Jeho antivirové látky se staly základem léků proti AIDS. Jednou z Holého spolupracovnic byla Hana Dvořáková. A když jim s manželem časem začaly na účet chodit stovky milionů z licenčních poplatků, chvíli tápali, jak s penězi naložit. Nakonec se rozhodli vrátit finance zpět do vědy. Jejich Nadace Experientia podporuje mladé chemiky, aby mohli vyjíždět na stáže do zahraničí nebo zakládat vlastní výzkumné skupiny v Česku.
Na webu Nadace Experientia popisujete, že v prvních letech po založení v roce 2012 jste se dobročinnosti věnovali – řekněme – intuitivně. Že bylo potřeba vytříbit si filantropické názory. Co to vlastně znamená?
Hana Dvořáková: Vy říkáte intuitivně, my tomu říkáme jako Pat a Mat.
Dalimil Dvořák: Ještě jsme se nedohodli, kdo je Pat a kdo Mat.
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