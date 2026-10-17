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Jak Babiš pomohl na svět lídrovi
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Politika17. 10. 20268 minut

Babiš ohlásil katastrofální výsledek, Rakušan se přihlásil k lídrovství opozice

Proč neuspěli kandidáti vládních stran v boji o Senát a co pomohlo jejich konkurentům

Eva Soukeníková
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Kristýna Jelínková
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Filip Zelenka
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Ondřej Kundra
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Když se novináři v uplynulých několika dnech ptali ve společné chatovací skupině založené ANO na WhatsAppu k poskytování informací o veřejných vystoupeních jejich politiků, kde a v kolik promluví ke druhém kolu senátních voleb premiér a předseda hnutí Babiš, dostali od správců chatu vždy tu samou odpověď: bohužel, nevíme.

ANO zřejmě v předtuše špatného volebního výsledku nenaplánovalo žádnou větší akci. A předtucha se naplnila vrchovatě: Andrej Babiš přišel do své Sokolovny v Průhonicích v sobotu po páté odpoledne za novináři jen na chvíli – přiznat drtivou volební porážku. Zatímco v minulých senátních volbách ANO v boji o horní komoru oproti dřívějším kláním poprvé více zabodovalo se ziskem osmi zástupců, letos nejenže neproměnilo žádnou z mnoha šancí, ale dokonce navíc Babišova partaj ztratila i to jedno jediné křeslo, které obhajovala.

Nejvíce se naopak dařilo opozičním Starostům. Postavili silné kandidáty a strana navíc v minulých měsících opakovaně posílila ve volebních průzkumech, takže někteří její politici si myslí, že právě oni by se časem mohli stát lídrem, který povede opoziční demokratické strany do souboje s ANO v příštích sněmovních volbách.

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