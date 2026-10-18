Marco Rubio nechápe, v čem spočívá velikost Západu
Silné armády, dobytá území a hromadění peněz to není
Ve skvěle napsaném projevu, který pronesl minulý týden před velkolepou kulisou athénské Akropole, vyzval ministr zahraničí Marco Rubio Západ, aby znovuobjevil to, co ho činí výjimečným. Vlastnosti, které podle něj definují západní civilizaci, popsal jako „oheň vášně, sílu, odvahu a hrdost“ a vyzdvihl její ambice, nacionalismus a neúnavné úsilí o dokonalost. Varoval, že se Západ začal stydět právě za to, co ho učinilo velkým.
Rubio má pravdu v tom, že Západ někdy ztrácí důvěru ve své vlastní tradice a ideály – a že by je ztrácet neměl. Rubio sám se však zdá být hluboce zmatený ohledně toho, co činí Západ výjimečným.
Vezměme si vlastnosti, které oslavuje: odvahu, sílu, ambice a hrdost. Čingischán je měl všechny v hojné míře. Stejně tak perští císařové, ruští carové a vládci císařské Číny. Každá velká civilizace oslavovala své válečníky, velebila své dobyvatelské úspěchy a věřila ve svou vlastní nadřazenost.
To, co skutečně odlišuje západní civilizaci, není její vojenská síla ani národní hrdost, ale její intelektuální a politické tradice. Od řecké filozofie a římského práva přes křesťanství až po vědeckou revoluci a osvícenství vyvinul Západ soubor myšlenek, které zpochybňovaly svévolné uplatňování moci. Rozum, vědecké bádání, individuální svoboda, demokracie, vláda zákona a univerzální lidská práva se staly ústředními prvky západní civilizace a odlišily ji od ostatních.
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