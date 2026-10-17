Tohle není NE pro hnutí ANO. To je K. O.
Pro českou scénu je to důležitá zpráva. To nejtěžší ale opozici a její stoupence čeká
Když prohraje ANO v senátních volbách, často jako vysvětlení zazní, že hnutí prostě tyhle volby neumí. To by ale minimálně letos byla velmi nepřesná interpretace. Vládní tábor utrpěl v komunálních a senátních volbách porážku. V těch do horní komory devastující, nezískali ani jedno křeslo, ANO dokonce o jedno přišlo. A tady je vysvětlení, proč to nemohou koaliční strany bagatelizovat.
Uhašená srdce
Hnutí ANO, SPD i Motoristé interpretují svůj nástup k moci jako svého druhu revoluci – odmítnutí liberálního, jasně prozápadního pohledu na svět. Ve sněmovně mají většinu a na sociálních sítích sbírají spoustu lajků. Kdyby ale probíhala tato pomyslná revoluce, vedla by letos zapálená srdce voličů k urnám.
Andrej Babiš, Tomio Okamura, Jindřich Rajchl, Filip Turek, Petr Macinka a další představitelé vládních stran bušili do veřejnosti před senátními a komunálními volbami tak mohutně, že to vypadalo, jako kdyby se vybírala vláda. Jejich voliči tedy jasně slyšeli, jak zásadní volby to jsou.Občas to budilo dojem, že kandiduje Babiš, a ne jednotliví zástupci ANO. A výsledek je tristní. Nepomohl ani Michal David, Jiří Kajínek či Miloš Zeman.
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