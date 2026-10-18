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Kultura18. 10. 2026

Anketa: Čím je pro vás festival dokumentárních filmů v Jihlavě?

Respekt
Fotka autora Zuzana Piussi
Zuzana Piussi
Fotka autora Ivo Bystřičan
Ivo Bystřičan
Fotka autora Přemysl Martinek
Přemysl Martinek
Fotka autora Jiří Havelka
Jiří Havelka
Fotka autora Apolena Rychlíková
Apolena Rychlíková
Fotka autora Jan Motal
Jan Motal
Fotka autora David Čeněk
David Čeněk
Fotka autora Johana Ožvold
Johana Ožvold
Fotka autora Miro Remo
Miro Remo
Fotka autora Vladimír Merta
Vladimír Merta
Fotka autora Jindřich Andrš
Jindřich Andrš
Fotka autora Lucie Česálková
Lucie Česálková
Fotka autora Julia Pátá
Julia Pátá
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