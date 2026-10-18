Vyhořelí ze seznamek
Nikdy jsme neměli na výběr z tolika partnerů. Přesto je stále těžší nějakého najít
„Jsem Alina, je mi 32 a jsem znechucená a unavená seznamovacími aplikacemi. Tohle léto jsem se proto rozhodla pojmout svůj milostný život kreativně. Vybrala jsem svoji nejlepší fotku, nechala si vytisknout dvanáct kopií a na zadní stranu každé z nich napsala svůj telefon. Sešla jsem se se svými nejbližšími kamarádkami a každé jsem dala tři. Znamená to, že si musí dobře promyslet, komu je dají. Protože kdo mě zná lépe než ony?“ sděluje ve videu instagramová tvůrkyně Alina Steshina. A podvědomě se tak vrací k jedné z věcí, které začínají řadě lidí v moderním randění chybět. K pomoci nejbližších a využití svých sociálních sítí – těch „analogových“.
Lidé, kteří hledají partnerský vztah, se totiž dnes ocitají v paradoxní situaci. Nikdy v historii jsme neměli díky digitálním aplikacím na výběr z většího množství potenciálních partnerů, aniž bychom vstali z gauče, zároveň je seznamování osamělejší než kdy dřív. Šedesát procent populace v produktivním věku nepovažuje podle výzkumu agentury STEM/MARK propojení na internetu za vhodný způsob seznámení. Ale zároveň má řada z nich pocit, že seznamování je dnes méně přirozené a je téměř nemožné potkat se „venku“ – nedej bože úplně nečekaně, jako tomu bývá ve filmech.
„Poprvé v historii jsme na to úplně sami, bez pomoci přátel, rodiny nebo komunity,“ potvrzuje Markéta Šetinová, socioložka a psychoterapeutka zaměřující se na vztahy a seznamování. Část lidí, kteří prožili formativní roky během pandemie, bojuje s nedostatkem sociálních dovedností. „Řada mužů do osmnácti let nemá žádnou zkušenost s tím, že by někoho pozvali osobně na rande. Mladší lidé mají navíc větší averzi k riziku,“ upozorňuje.
On-line prostředí je třetím nejčastějším způsobem seznámení, za známostí přes kamarády a z práce. Nicméně tyto tradiční způsoby stále oslabují a význam digitálních platforem roste zejména v mladších generacích. Aplikace snižují bolest z případného odmítnutí i bariéru pro oslovení a nabízejí široký výběr kandidátů. Byly příslibem, že randění bude snazší, zábavnější a pestřejší.
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