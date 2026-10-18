Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
V senátních volbách vyhrál STAN před ODS a lidovci a pohořelo hnutí ANO. Technická univerzita Ostrava otevřela nové výzkumně-vývojové centrum s polygonem pro testování robotických systémů a chytrých aut. Na severu Skotska se ztratila padesátiletá česká turistka a skotské bezpečnostní síly po ní vyhlásily rozsáhlé pátrání. Na pražském Chodově se převrátil bagr. Podařilo se nám stabilizovat frontu a zlomit schopnost Ruska postoupit, zhodnotil bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj v rozhovoru pro BBC současnou situaci na bojišti rusko-ukrajinské války a podle pozorovatelů tím dodal jedno z možných vysvětlení, proč se americký prezident Donald Trump před několika dny rozhodl odvrhnout všechno své dosavadní maskovací lavírování a začal se plně angažovat ve prospěch vítězství Ruska. V čele Spojených států stojí buď užitečný idiot, nebo agent usilující o zničení evropské jednoty a síly; ruská válka proti Ukrajině míří direktně na nás Evropany, a jsme na to sami, komentoval Trumpovu otevřenou snahu pomoci Rusům k porážce Ukrajiny centristický kandidát na funkci francouzského prezidenta Raphaël Glucksmann. Spojené státy ztratily nárok na morální a politické vůdcovství světa, prohlásil v souvislosti s posledním politickým vývojem po svém příjezdu na pražskou konferenci Forum 2000 někdejší vůdce úspěšného polského povstání proti komunismu a nositel Nobelovy ceny za mír Lech Wałęsa. Oblohu nad Českem prosvětlila polární záře. V Krkonoších sněžilo. Ministerstvo zemědělství dokončilo návrh nového dotačního programu podporujícího z veřejných peněz výhradně skupinu největších agrárních kolosů v zemi. Evropská komise dospěla po expertní analýze k závěru, že premiér Andrej Babiš nezpřetrhal dostatečně vazby na své agrárně-podnikatelské impérium Agrofert, a zůstává tudíž ve střetu zájmů; Babiš, který ve vyjednávání o unijním rozpočtu na příštích sedm let požaduje zvýšení unijních dotací do zemědělství, označil verdikt komise za „nesmysl“, který ho „nezajímá“. Noviny oznámily, že americká biotechnologická společnost Colossal Biosciences učinila výrazný pokrok ve své snaze geneticky zcela zmapovat a oživit dávno vyhynulého dronta mauricijského, známého také pod českým jménem blboun nejapný. Vyhráli jsme. Jsem dojatý, komentoval vládní zmocněnec pro životní prostředí a doživotní čestný předseda vládní strany Motoristé sobě Filip Turek skutečnost, že z jednadvaceti víkendových místních referend o možné výstavbě větrných elektráren jich dvacet skončilo zamítnutím. Statistici upozornili, že větrná energie je v průzkumech českými občany hodnocena jako třetí nejlepší – hned po vodě a slunci – a masivně ji odmítají jen v případech, kdy mají větrníky vyrůst někde poblíž jejich bydliště. Ano, lidé to chtějí, ale ne u nich, potvrdil trend ředitel energetické sekce ministerstva průmyslu René Neděla. Ve snaze získat zpětnou vazbu od zdravotnické obce na přínos pestřejší nabídky v institucionálním stravování uspořádala pražská nemocnice Bulovka ve své zaměstnanecké kantýně čtyřdenní experimentální test bezmasých pokrmů v běžném provozu. Společnost Povodí Ohře se rozhodla vysvobodit po padesáti letech řeku Bílinu z tříkilometrového potrubí mezi Jirkovem a Komořany a vrátit ji zpět do přirozeného koryta. Meteorologové předpověděli, že po víkendové studené frontě bude babí léto ještě pokračovat.
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