Babišovi se nedařilo a Praha ať si dá pozor
Hnutí ANO prožilo první neúspěšné komunální volby a celá vláda s ním. Nejspokojenější jsou Starostové
Jsou to volby jako z jiného Česka. Ne z toho současného, kde Babišův kabinet vládne suverénně a pro oponenty, natož opozici, má leda posměch. Motoristé a SPD, tedy Babišovi menší koaliční partneři, výrazně neuspěli ani v komunálních, ani v senátních volbách. A to samé je možné říct i o ANO.
Pro premiérovu stranu byl sobotní večer nezvyk. Zatím vždy měli straníci ANO po obecních hlasováních velký důvod k radosti (například ovládli většinu radnic větších měst nebo jejich kandidáti zaznamenali velký úspěch v prvním kole senátorských voleb) a na paměti špetku soli, která onu radost kalila (třeba tušení, že druhé senátorské kolo nedopadne slavně nebo že jim uteklo Brno či Praha). Letos je to jinak. Důvod k velké radosti nemají žádný.
Před čtyřmi lety Andrej Babiš z opozice vyhlašoval, že komunální volby jsou referendum o vládě. Dopadlo tehdy pro vládu dobře, což Babiš vysvětloval tím, že ti, co by ho volili, šli radši na houby než k volbám. Pokud by na příměru s referendem trval i letos, musel by uznat, že byl spoluobčany ohodnocen hůř než tehdejší premiér Petr Fiala. Přišlo dokonce i volit víc lidí než minule, a to rostou houby stejně hojně jako před čtyřmi lety.
Bez Ústí a bez muziky
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