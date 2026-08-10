Klesající Lipno odhalilo starý hřbitov. A s ním drsný osud obce, přes kterou se převalily dějiny
Příběh Dolní Vltavice, pozapomenutého šumavského městysu, který skončil na dně přehrady
V rekreační osadě Dolní Vltavice ležící na břehu přehrady Lipno panuje ve slunné dopoledne na konci září poklidná atmosféra typická pro konec letní sezony: fouká mírný vítr, mezi ztichlými penziony občas projede osamělý cyklista, jinak je tu pusto a prázdno. Ten stejný klid si tu před pár dny užívala i Olga Mariánská z Českého Krumlova, která v jednom z místních hotelů zrovna nastoupila jako wellness manažerka a první polední pauzu na novém pracovišti se rozhodla strávit procházkou naboso po zdejší písčité pláži. Cestou z pláže v písku uviděla balvany, na nichž si chtěla nazout boty, když ale přistoupila blíže, zjistila, že jsou to kamenné náhrobky.
Pochopila, že jde o starý hřbitov, který byl před mnoha lety při vzniku přehrady spolu s téměř celou vsí zatopen a teď kvůli extrémně nízké hladině Lipna způsobené suchým létem vystoupil nad vodu. „Opravdu mě to překvapilo a při pohledu na další náhrobky se dostavil pocit úplné pomíjivosti, zmaru. Tihle lidé zde kdysi žili. Soudruhům při stavbě nádrže jejich náhrobky nestály za důstojné přemístění,“ říká Mariánská. Zvláštní scénu si vyfotila mobilem, snímky zveřejnila na Facebooku a v příspěvku označila i českobudějovického spisovatele Jana Štiftera, protože věděla, že do zatopeného městečka zasadil svůj poslední, na konci léta vydaný román Vltavice.
Štifter si příspěvku všiml a poprosil Mariánskou, aby ho hned smazala – bál se totiž, že přiláká lovce pokladů a různé nenechavce, kteří by mohli kameny odnést. A sám zorganizoval bleskovou akci: zavolal vodním záchranářům a také pracovníkům krumlovského muzea, se kterými lehčí kameny odnesli do bezpečí – a až poté o nálezu informovali na sociálních sítích. Zpráva o hřbitově, který se nečekaně vynořil z dějin, vyvolala obrovský zájem.
Na břehu se od té doby střídají novináři z českých i rakouských médií, lovci senzací i turisté, které přitahuje možnost vidět něco neobvyklého. „Když ale přijdou na místo, většinou jsou trochu zklamaní, že to tu nevypadá jako na fotkách z Facebooku,“ říká ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově Martin Nechvíle, který nás na místě provází a záchrany se také zúčastnil. Zbylé náhrobky ležící v písku skutečně vypadají jako obyčejné, hrubě otesané kameny. Historie ukrytá za nimi je však všechno, jen ne obyčejná.
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