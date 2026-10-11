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Jeden den v životě11. 10. 20263 minuty

Kyjevští kuchyňští mravenci

Angela Rogner

Dnes je 1. září, můj poslední den u kyjevských kuchyňských mravenců. Stoupám po schodech nenápadného pavilonu na sídlišti Troješčyna na severovýchodě Kyjeva a vcházím dveřmi s nápisem „Мурашки“ a obrázkem mravence s pytlem potravin na zádech.

Kuchyňští mravenci jsou dobrovolnická organizace, která vznikla po ruské invazi v únoru 2022. Z občanské kuchyně pomáhající uprchlíkům a lidem vysídleným válkou se postupně stala organizace zásobující vojáky na frontě, především jednotky v exponovaných pozicích, kam už se běžnými cestami potraviny nedostávají. Z darovaných surovin připravujeme dehydratované porce jídla, které lze na frontu dopravovat drony. Stačí přidat horkou vodu a vznikne teplé, výživné jídlo.

V kuchyni pracují především Ukrajinky spolu s mezinárodními dobrovolníky z celého světa. Dnes pracuji s Benem z USA, Carlem z Itálie a Julianem z Německa. Naším společným jazykem je angličtina, někteří z nás se ale učí i ukrajinsky. Já si svou ukrajinštinu procvičuji při práci s místními dobrovolníky.

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Vykrajujeme jablka a krájíme je na plátky, rozvalujeme těsto, krájíme ho na kousky a skládáme na plechy. Odvažujeme ingredience a plníme je do malých balíčků. Pracuje se každý den od rána do večera, i o víkendech. Často práci rozděluje Oksana, manželka zakladatele organizace Konstantina Ovčarenka, který s rodinou uprchl z Donbasu a dnes zajišťuje dodávky potravinových dávek vojákům na frontě.

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