Angela Rogner

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Éra vykoupeného klidu zřejmě končí.
V ranních hodinách 21. května 2008 vtrhly ozbrojené bezpečnostní složky do bytů členů a ústředí sedmi rakouských organizací na ochranu zvířat.
Jsou dny, které začínají stresem.
Evropané se málo množí.
Ptají-li se mě lidé v Rakousku na český národní sport, odpovím: houbaření a hokej. Jinými slovy: kombinace pečlivé pomalosti a bleskové rychlosti.
Mám jedno z nejstarších povolání a vykonávám ho na Evropském soudním dvoře v Lucembursku.
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