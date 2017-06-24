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Kdybych byl prezidentem…
50 článků
Od nejnovějších
Od nejstarších
Kdybych byl prezidentem…
•
3 minuty
Nejsme malý národ!
Matěj Spurný
•
24. 6. 2017
Kdybych byl prezidentem…
•
3 minuty
Aby mi to ve funkci slušelo…
Ester Kočičková
•
17. 6. 2017
Kdybych byl prezidentem…
•
3 minuty
Pultíková šikana
Matěj Jungwirth
•
10. 6. 2017
Kdybych byl prezidentem…
•
3 minuty
Prezident pro přelomovou dobu
Karel Janeček
•
3. 6. 2017
Kdybych byl prezidentem…
•
3 minuty
Správný čas odejít
Andrea Procházková
•
27. 5. 2017
Kdybych byl prezidentem…
•
3 minuty
Čas na první českou prezidentku
Jana Smiggels Kavková
•
20. 5. 2017
↓ INZERCE
Kdybych byl prezidentem…
•
3 minuty
Z každého čekatele na prezidenturu se stává věc veřejná
Adéla Elbel
•
13. 5. 2017
Kdybych byl prezidentem…
•
3 minuty
Vím, kým bych se inspiroval
Mikuláš Kroupa
•
6. 5. 2017
Respekt Obchod
Přejít do obchodu
Kdybych byl prezidentem…
•
3 minuty
Volte diskžokeje Rejžka!
Jan Rejžek
•
29. 4. 2017
Kdybych byl prezidentem…
•
3 minuty
Vzal bych si nové lodičky
Ivan Derer
•
22. 4. 2017
Kdybych byl prezidentem…
•
3 minuty
Pohled do zrcadla v rámu
Marta Smolíková
•
15. 4. 2017
Kdybych byl prezidentem…
•
3 minuty
Svět má být barevný
Petr Pánek
•
8. 4. 2017
Kdybych byl prezidentem…
•
3 minuty
Slabý muž pro těžké časy
Tomáš Feřtek
•
1. 4. 2017
Kdybych byl prezidentem…
•
3 minuty
Pomeranče v lihu
Zuzana Fuksová
•
25. 3. 2017
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