Jan Rejžek
11napsaných článků
11napsaných článků
Po třech letech od alba Ten New Songs přišel čerstvý sedmdesátník Leonard Cohen koncem října s novinkou Dear Heather. Velký svůdce, faun a satyr se ve třinácti písních zvolna loučí a napsal si úžasný epitaf. Živočišná pudovost a vášeň vychládají, přišel čas útěchy a smíru.
Minulou středu zemřel v Los Angeles ve věku 55 let po pětiletém boji s rakovinou prostaty kytarista americké punkové skupiny The Ramones Johnny Ramone, vlastním jménem John Cummings. Smrtce se poslední dobou mezi členy této legendární kapely zalíbilo. Zpěvák Joey Ramone (Jeffrey Hyman) podlehl v roce 2001 rakovině lymfatických žláz, baskytarista Dee Dee Ramone (Douglas Colvin) zemřel o rok později na drogové předávkování, z původní sestavy zůstává naživu jen bubeník Tommy Ramone (maďarský exulant Thomas Erdelyi).
Když přišla zpráva, že 1. července v Los Angeles zesnul herec Marlon Brando, mohlo se zdát přehnané, že ho Jack Nicholson přirovnal ke gigantům Michelangelova a Picassova významu. Kvůli jedné divadelní inscenaci a sotva deseti vydařeným filmům z devětatřiceti? Ano! Uvědomme si, že v nich zcela změnil pojetí své profese. Stál jako most mezi starosvětskými hvězdami typu Caryho Granta nebo Garyho Coopera a antihrdiny mladší generace jako Robert De Niro či Dustin Hoffman, bez jeho vlivu by vypadalo jinak herectví Seana Penna nebo Johnnyho Deppa.