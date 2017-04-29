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Redakce

Jan Rejžek

11napsaných článků

Všechny publikované články

Konec punkového republikána
Kultura5 minut

Konec punkového republikána

Minulou středu zemřel v Los Angeles ve věku 55 let po pětiletém boji s rakovinou prostaty kytarista americké punkové skupiny The Ramones Johnny Ramone, vlastním jménem John Cummings. Smrtce se poslední dobou mezi členy této legendární kapely zalíbilo. Zpěvák Joey Ramone (Jeffrey Hyman) podlehl v roce 2001 rakovině lymfatických žláz, baskytarista Dee Dee Ramone (Douglas Colvin) zemřel o rok později na drogové předávkování, z původní sestavy zůstává naživu jen bubeník Tommy Ramone (maďarský exulant Thomas Erdelyi).

Jan Rejžek19. 9. 2004
Odešel kmotr všech rebelů
Kultura7 minut

Odešel kmotr všech rebelů

Když přišla zpráva, že 1. července v Los Angeles zesnul herec Marlon Brando, mohlo se zdát přehnané, že ho Jack Nicholson přirovnal ke gigantům Michelangelova a Picassova významu. Kvůli jedné divadelní inscenaci a sotva deseti vydařeným filmům z devětatřiceti? Ano! Uvědomme si, že v nich zcela změnil pojetí své profese. Stál jako most mezi starosvětskými hvězdami typu Caryho Granta nebo Garyho Coopera a antihrdiny mladší generace jako Robert De Niro či Dustin Hoffman, bez jeho vlivu by vypadalo jinak herectví Seana Penna nebo Johnnyho Deppa.

Jan Rejžek6. 7. 2004

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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