Tomáš Feřtek

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Míra stresu a ponižujících situací přesáhla únosnou míru pro děti, rodiče i učitele
České školství musí tak jako tak vyřešit narůstání nerovností v přístupu ke vzdělávání
Školy si moderní společnost zřizuje, aby vyrovnávaly rozdíly mezi žáky a pomáhaly jim v obtížných situacích
Nedostatek míst na všeobecně vzdělávacích školách je případovou studií chybné vzdělávací politiky
V čem nám prospělo a přitížilo sedm let přijímacích testů od Cermatu
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