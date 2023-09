Na střední školu bez rodičovských infarktů? Šance tu je

Byla „hysterie“ okolo letošních přijímaček na střední školy zbytečná? Nebyla. Bez tisícovek rozčílených rodičů a stovek článků v médiích by politici nejspíš nepřistoupili tak rozhodně k proměně a digitalizaci přijímacího řízení už pro příští rok. A to se opravdu stalo.

Na nutnosti digitalizovat přijímačky, aby zděšení rodiče nemuseli několik měsíců obíhat střední školy se zápisovými lístky, se shodla bez výjimky celá politická scéna. V příštích dvou měsících se ukáže, jestli to i opozice myslí vážně. Protože pokud mají opravené části školského zákona projít parlamentem někdy do konce října, a bez toho se proměna stihnout nedá, aktivní spolupráce ANO a SPD bude nutná. Je totiž třeba zkrátit legislativní lhůty, kterými se jinak přijímání každého zákona protahuje na dlouhé měsíce i roky.

Systém středoškolského vzdělávání a způsob, jak a na základě čeho se na střední školy uchazeči dostávají, by si zasloužil mnohem razantnější proměnu. Ale je pravda, že z hlediska běžné rodiny je digitalizace přihlášek klíčová, protože zásadně sníží míru stresu všech zúčastněných. Rodičů, kteří dlouhé měsíce nevědí, kam se dítě dostalo, i vedení škol, které často až do konce srpna nemá jistotu, kdo k nim nastoupí.

Přihlášky by bylo možné nově podávat online (papírová forma pro offline rodiče zůstane, takovou přihlášku by „zdigitalizovala“ až škola). A to na tři školy současně, přičemž uchazečka či uchazeč označí, která škola z oněch tří je pro něj prioritní. Proběhnou dva termíny jednotných přijímacích zkoušek a také školní kolo, což je často ústní pohovor nebo praktická zkouška. Systém výsledky a dosažené body v obou zkouškách propojí, stanoví pořadí, vezme v úvahu priority uchazečů a vedení pošle seznam těch, kteří se na jejich školu dostali.