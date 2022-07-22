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4616 článků

Doktore, můžete mi rozměnit?
Domov9 minut

Doktore, můžete mi rozměnit?

David Rath většinou nechodí pro silná slova daleko. Tentokrát bychom ale měli prohlášení stínového ministra zdravotnictví, že bude na své klinice bojkotovat povinné vybírání poplatků od pacientů, brát vážně. Vláda sice minulý týden prosadila ve sněmovně povinnost platit, ale zároveň není nikdo schopen vysvětlit, co ta citlivá a dlouho slibovaná revoluce pacientům a lékařům konkrétně přinese. Nejasnosti okolo poplatků navíc odhalují, že koalice navzdory slibům dodnes nemá jasno v tom, jak chce opravit špatně zorganizované a předražené české zdravotnictví.

Anneke Hudalla26. 8. 2007
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Nekonečné volání do call centra
Domov6 minut

Nekonečné volání do call centra

V lavině stále nových nabídek a možností mnoho zákazníků naletí agresivním reklamním kampaním, aby pak při potížích bezmocně ztroskotali na vysokých zdech, které podniky kolem sebe prostřednictvím přetížených, anonymních a nezávazných call center vystavěly. Ty dlouhé bitvy a zbytečný stres přitom nejsou nutné. Přes velikost a nedostupnost soupeře mají i oběti zdejších telekomunikačních firem možnost prosadit svá práva.

Anneke Hudalla19. 8. 2007

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