Domov
4616 článků
Doktore, můžete mi rozměnit?
David Rath většinou nechodí pro silná slova daleko. Tentokrát bychom ale měli prohlášení stínového ministra zdravotnictví, že bude na své klinice bojkotovat povinné vybírání poplatků od pacientů, brát vážně. Vláda sice minulý týden prosadila ve sněmovně povinnost platit, ale zároveň není nikdo schopen vysvětlit, co ta citlivá a dlouho slibovaná revoluce pacientům a lékařům konkrétně přinese. Nejasnosti okolo poplatků navíc odhalují, že koalice navzdory slibům dodnes nemá jasno v tom, jak chce opravit špatně zorganizované a předražené české zdravotnictví.
Poslední koupání Aleše B.
Aleš Bartoš se utopil v noci prvního srpnového čtvrtku. V novinách, na internetu, hospodách i u pomníčků připomínajících mládencovu smrt se vzrušeně probírá to, že se Aleš utopil takřka pod přímým dohledem hasičů, městské policie a několika občanů města, kteří policisty přivolali.
Nekonečné volání do call centra
V lavině stále nových nabídek a možností mnoho zákazníků naletí agresivním reklamním kampaním, aby pak při potížích bezmocně ztroskotali na vysokých zdech, které podniky kolem sebe prostřednictvím přetížených, anonymních a nezávazných call center vystavěly. Ty dlouhé bitvy a zbytečný stres přitom nejsou nutné. Přes velikost a nedostupnost soupeře mají i oběti zdejších telekomunikačních firem možnost prosadit svá práva.
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Zapomenutá revoluce
Světové firmy, které mají tuto zemi v čím dál větší oblibě, si stěžují, že jinak vzdělané a schopné Čechy ochromuje špatná angličtina. Handicap nevyváží ani talent místních ani jejich atraktivní poloha země v centru Evropy. Česku kvůli němu naopak hrozí, že se mocní hráči posunou o dům dál a to v konečném důsledku zabrzdí slibně běžící ekonomiku.
Co kdyby kradli nebo fotili souseda
Řidič Zdeněk David vyhrál první etapu velkého závodu po českých silnicích a soudech. Před časem prosvištěl obcí skoro sedmdesátkou, a i když ho při tom zachytila fotografie radaru, má teď v ruce rozsudek, že pokutu za porušení zákona platit nemusí.
Proč zrovna já?
Doprostřed počítačové komunity v Ostravě udeřil blesk. V polovině července policie obvinila čtrnáct místních lidí, převážně studentů, z porušování autorských práv. Provinili se tím, že stahovali a poté si po internetu předávali filmy, hudbu a software.